1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION BREVE En la costa Este regalan entradas a quienes no tomen alcohol antes del boliche Impuesto al Tabaco Aumenta 15% y Cajilla Costará $ 8 más Amedrín Incorporó Equipo de Radiología con Tecnología de Última Generación La empresa Marfrig confirmó al personal que a partir de enero se les otorgará la licencia anual reglamentaria, ya que no hay mercados para colocar la producción de corned beef El Club Leo de Mercedes realizará el jueves 5 de enero, la campaña para recoger juguetes que luego serán llevados a los barrios más carenciados. Varios Jerarcas de Jefatura de Soriano se Acogen a los Beneficios Jubilatorios y se Generan Cambios en Direcciones Economía sube $ 1,5 recaudación del Imesi por cada litro de nafta. El ajuste forma parte del 8% de aumento en combustibles que anunció ANCAP para enero. El MI presentó este miércoles tres nuevos helicópteros para la Policía, uno de los cuales está equipado con un equipo de vigilancia policial desde el aire. Los otros dos "todavía" no lo tienen, aseguró el ministro Eduardo Bonomi en conferencia de p Empresa de ANCAP en Argentina se declaró en Concurso Preventivo. Se trata de Carboclor S.A., con pérdidas millonarias desde el 2013 y patrimonio neto negativo. Buscaron inversores pero no apareció nadie. Vázquez cuestionó al Jefe de la Casa Militar por ir al sepelio de Alvarez. El presidente dijo que si bien el militar fue en un auto oficial, no representó al gobierno. Otros militares asistieron en autos oficiales del Ejército.