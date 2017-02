1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION BREVE Hubo 32 muertes violentas en el primer mes del año Multarán a comercios que fijen mínimos para compras con débito Una mujer fue procesada en Rivera al comprobarse que prometió el pago de 100.000 pesos a un sicario para eliminar a su marido. Marcelo Pereira, el enfermero sobreseído por muerte de pacientes demanda a Estado US$ 2 millones tras mil días de cárcel. Un Joven se suicida con su bebé al tirarse por la ventana de un hospital en Madrid. Nuevo jefe de seguridad de AUF cree que clásico no debe jugarse 4 de marzo En Dolores cada vez más son las familias y los comerciantes que deben colocar cámaras de seguridad y alarmas. Tamberos Alertan a la Industria y al Gobierno por Grave Crisis Financiera Jueces de Familia Deciden por Teléfono en Casos de Violencia de Género Sancionarán a Clubes Cannábicos que Promuevan cata de Marihuana a Turistas