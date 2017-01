1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION BREVE El Chapo Guzmán se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en Estados Unidos. Desfile Inagural del Carnaval en Montevideo será hoy desde la hora 20.30 por la avenida 18 de Julio desde Plaza Independencia a Barrios Amorín. Paul McCartney demanda a Sony para recuperar derechos de autor de The Beatles Al menos 30 desaparecidos tras alud en el centro de Italia causado por sismos Hallan el cadáver del joven que había desaparecido en La Coronilla 18 ENE 2017 - 09:32 | Era oriundo de Rivera y desapareció arrastrado por la corriente en la desembocadura del canal Andreoni. El gobierno confía en que podrá controlar entradas al inicio del campeonato de fútbol. Según las autoridades "se avanzó bastante" en la implementación de las medidas de seguridad que exigió el presidente. El "Cebolla" Rodríguez nuevamente es carbonero. Rescindió su contrato con Independiente de Avellaneda y mañana se suma a la pretemporada carbonera. Felipe Melo, brasileño y futuro rival de Peñarol con el Palmeiras: "Si tengo que golpear en la cara a un uruguayo, lo haré". El rey del "fair play". Un niño de dos años murió en Salto y sus padres reclaman mala praxis médica al señalar que se le suministró un medicamento que perjudicó su salud. El avión que quiere Presidencia ya tuvo once propietarios desde 1979.