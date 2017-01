1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION BREVE Procesado sin prisión el edil que atropelló a un adolescente en Casupá. El hombre conducía alcoholizado cuando protagonizó el siniestro de tránsito que llevó al adolescente al CTI durante varios días por rotura de bazo. DGI comunicó a kioskero que debía US$ 1 millón pero estaba siendo estafado. Había perdido unas boletas un año atrás. En otro lado de la ciudad alguien facturaba a su nombre. El director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, dijo que se acelerarán los esfuerzos para aprobar una ley de control de uso de bolsas de nylon, cuyo anteproyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo y está a estudio de la Comisión de Medio Ambiente del S Desarrollan una nueva teoría sobre cuál es el origen de la Luna Un estudio señala que el astro no fue atrapado, no se desprendió ni se formó por un impacto. El Chapo Guzmán se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en Estados Unidos. Desfile Inagural del Carnaval en Montevideo será hoy desde la hora 20.30 por la avenida 18 de Julio desde Plaza Independencia a Barrios Amorín. Paul McCartney demanda a Sony para recuperar derechos de autor de The Beatles Al menos 30 desaparecidos tras alud en el centro de Italia causado por sismos Hallan el cadáver del joven que había desaparecido en La Coronilla 18 ENE 2017 - 09:32 | Era oriundo de Rivera y desapareció arrastrado por la corriente en la desembocadura del canal Andreoni. El gobierno confía en que podrá controlar entradas al inicio del campeonato de fútbol. Según las autoridades "se avanzó bastante" en la implementación de las medidas de seguridad que exigió el presidente.