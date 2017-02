1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION BREVE El diputado Pablo Abdala fue internado en el CTI El nacionalista tuvo complicaciones tras una operación de apendicitis y se recupera ahora lentamente. Desde marzo solo menores de 40 accederán a fertilización asistida del MSP. Vender alcohol en las playas está prohibido, pero no se controla. Intendencias consideran que la ley es obsoleta y permiten la venta. Protestas masivas contra Trump por decreto antimusulmanes. Una orden del presidente suspendió el ingreso a ciudadanos de siete países de mayoría islámica. Detienen a siete sospechosos de provocar los incendios forestales en Chile Un policía fue detenido acusado de alquilar armas y chalecos a delincuentes Director del BPS propone ley para que cincuentones puedan salir de las AFAP. En sesión Extraordinaria la Junta de Soriano recibirá hoy a las 20 a vecinos del Ejido de Mercedes por reubicación del Vertedero. Procesado sin prisión el edil que atropelló a un adolescente en Casupá. El hombre conducía alcoholizado cuando protagonizó el siniestro de tránsito que llevó al adolescente al CTI durante varios días por rotura de bazo. DGI comunicó a kioskero que debía US$ 1 millón pero estaba siendo estafado. Había perdido unas boletas un año atrás. En otro lado de la ciudad alguien facturaba a su nombre.