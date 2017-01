1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION BREVE El avión que quiere Presidencia ya tuvo once propietarios desde 1979. Joven de 22 años murió tras chocar contra columna en General Flores. El accidente ocurrió en las primeras horas de este lunes en General Flores a la altura de Carlos Reyles. Déficit del Fonasa creció 38% y llegó a US$ 431,8 millones. De enero a octubre, el 27,5% del sistema se financió con Rentas Generales. Barcelona, con dos goles de Luis Suárez, derrotó 5-0 a Las Palmas Uruguay parte hacia Ecuador para disputar el Sudamericano Sub 20 Un hombre de 35 años y una mujer de 22 fallecieron ayer sábado en un accidente de tránsito en la ruta 5 y 12 de Florida. Incautaron 320 kilos de marihuana en una camioneta detenida en Rocha Este lunes a partir de la hora 19.30 los planteles de 1era. División, Sub 18, Sub 15 de Unión de Bequeló y aspirantes deben estar presentes en la sede social, donde será presentado el nuevo técnico Mauricio Gianecchini. Alerta máxima por presencia del mosquito que transmite el zika. El MSP presentó la campaña de prevención 2017. Forlán dijo que habló con Damiani y se mostró agradecido “por el interés”, pero dejó en claro que no quiere volver a Peñarol.